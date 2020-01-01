Токеномика MDI (MDI) Откройте для себя ключевую информацию о MDI (MDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MDI (MDI) MDI — это первая в мире экосистема медицинских услуг WEB3, целью которой является создание "блокчейна на ладони". Мы хотим отойти от традиционных централизованных служб медицинских данных и создать платформу на основе блокчейна, которая позволит каждому пользователю разрабатывать и использовать свою личную медицинскую информацию различными способами. Официальный сайт: https://www.medicle.io Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1AJw04MnMCfB8UAx9RccNhzXMJWPtDlWl/view?pli=1 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x848896470d989f30503d8f883c331f63b73b66ea Купить MDI сейчас!

Токеномика и анализ цен MDI (MDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MDI (MDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,06K $ 13,06K $ 13,06K Исторический максимум: $ 0,7386 $ 0,7386 $ 0,7386 Исторический минимум: $ 0,000012023199168546 $ 0,000012023199168546 $ 0,000012023199168546 Текущая цена: $ 0,00001306 $ 0,00001306 $ 0,00001306 Узнайте больше о цене MDI (MDI)

Токеномика MDI (MDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MDI (MDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MDI, изучите текущую цену MDI!

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