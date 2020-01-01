Токеномика MDI (MDI)

Токеномика MDI (MDI)

Откройте для себя ключевую информацию о MDI (MDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MDI (MDI)

MDI — это первая в мире экосистема медицинских услуг WEB3, целью которой является создание "блокчейна на ладони". Мы хотим отойти от традиционных централизованных служб медицинских данных и создать платформу на основе блокчейна, которая позволит каждому пользователю разрабатывать и использовать свою личную медицинскую информацию различными способами.

Официальный сайт:
https://www.medicle.io
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1AJw04MnMCfB8UAx9RccNhzXMJWPtDlWl/view?pli=1
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x848896470d989f30503d8f883c331f63b73b66ea

Токеномика и анализ цен MDI (MDI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MDI (MDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,06K
$ 13,06K$ 13,06K
Исторический максимум:
$ 0,7386
$ 0,7386$ 0,7386
Исторический минимум:
$ 0,000012023199168546
$ 0,000012023199168546$ 0,000012023199168546
Текущая цена:
$ 0,00001306
$ 0,00001306$ 0,00001306

Токеномика MDI (MDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MDI (MDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MDI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MDI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MDI, изучите текущую цену MDI!

Как купить MDI

Заинтересованы в добавлении MDI (MDI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MDI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MDI (MDI)

Анализ истории цены MDI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MDI

Хотите узнать, куда может двигаться MDI? Наша страница прогноза цены MDI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.