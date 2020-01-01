Токеномика MetalCore (MCG) Откройте для себя ключевую информацию о MetalCore (MCG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MetalCore (MCG) MetalCore – это научно-фантастическая MMO в жанре AAA, разработанная командой разработчиков-ветеранов, с эпическими мечами и PvP-сражениями. Официальный сайт: https://portal.metalcore.gg/ Whitepaper: https://litepaper.metalcore.gg/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/H1nf1F4eoHtiWiSBwLYAhJvAb7CDFY32eYA64mhL8Rp Купить MCG сейчас!

Токеномика и анализ цен MetalCore (MCG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetalCore (MCG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 77,58K $ 77,58K $ 77,58K Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 382,18M $ 382,18M $ 382,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 609,00K $ 609,00K $ 609,00K Исторический максимум: $ 0,05263 $ 0,05263 $ 0,05263 Исторический минимум: $ 0,000090735768670869 $ 0,000090735768670869 $ 0,000090735768670869 Текущая цена: $ 0,000203 $ 0,000203 $ 0,000203 Узнайте больше о цене MetalCore (MCG)

Токеномика MetalCore (MCG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MetalCore (MCG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCG, изучите текущую цену MCG!

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