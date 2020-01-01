Токеномика Magic Cube (MCC) Откройте для себя ключевую информацию о Magic Cube (MCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Magic Cube (MCC) Magic Cube Nasdaq Magic Cube в игровой сфере - это децентрализованная торговая платформа, которая внедряет концепцию блокчейна в традиционную игровую сферу и создает игровую экосистему на основе блокчейна. Помогая разработчикам игр использовать смарт-контракты для выпуска основного токена игры, а именно GTO (Game Token Offering), она превращает традиционные игры в блокчейн-игры, решает текущую дилемму удержания игр и реализует новый канал для выхода инвестиций в игры, подрывая существующий ландшафт игровой индустрии. Whitepaper: https://cdn.mofangvr.com/magic-cube-wp-en.pdf Обозреватель блоков: https://blolys.com/#/mainnet/nep5/b1820eaf9d866b488a0cfbbc50c421e080b91f10/rank-bala/1/recent-addr/1 Купить MCC сейчас!

Токеномика и анализ цен Magic Cube (MCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magic Cube (MCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0007177 $ 0,0007177 $ 0,0007177 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00002477 $ 0,00002477 $ 0,00002477 Узнайте больше о цене Magic Cube (MCC)

Токеномика Magic Cube (MCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Magic Cube (MCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCC, изучите текущую цену MCC!

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