Токеномика Magic Cube (MCC)
Информация о Magic Cube (MCC)
Magic Cube Nasdaq Magic Cube в игровой сфере - это децентрализованная торговая платформа, которая внедряет концепцию блокчейна в традиционную игровую сферу и создает игровую экосистему на основе блокчейна. Помогая разработчикам игр использовать смарт-контракты для выпуска основного токена игры, а именно GTO (Game Token Offering), она превращает традиционные игры в блокчейн-игры, решает текущую дилемму удержания игр и реализует новый канал для выхода инвестиций в игры, подрывая существующий ландшафт игровой индустрии.
Токеномика и анализ цен Magic Cube (MCC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magic Cube (MCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Magic Cube (MCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Magic Cube (MCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MCC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MCC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCC, изучите текущую цену MCC!
Как купить MCC
Заинтересованы в добавлении Magic Cube (MCC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MCC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Magic Cube (MCC)
Анализ истории цены MCC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены MCC
Хотите узнать, куда может двигаться MCC? Наша страница прогноза цены MCC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Magic Cube (MCC)
Сумма
1 MCC = 0,00002477 USD