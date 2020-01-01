Токеномика Magic Cube (MCC)

Токеномика Magic Cube (MCC)

Откройте для себя ключевую информацию о Magic Cube (MCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Magic Cube (MCC)

Magic Cube Nasdaq Magic Cube в игровой сфере - это децентрализованная торговая платформа, которая внедряет концепцию блокчейна в традиционную игровую сферу и создает игровую экосистему на основе блокчейна. Помогая разработчикам игр использовать смарт-контракты для выпуска основного токена игры, а именно GTO (Game Token Offering), она превращает традиционные игры в блокчейн-игры, решает текущую дилемму удержания игр и реализует новый канал для выхода инвестиций в игры, подрывая существующий ландшафт игровой индустрии.

Whitepaper:
https://cdn.mofangvr.com/magic-cube-wp-en.pdf
Обозреватель блоков:
https://blolys.com/#/mainnet/nep5/b1820eaf9d866b488a0cfbbc50c421e080b91f10/rank-bala/1/recent-addr/1

Токеномика и анализ цен Magic Cube (MCC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magic Cube (MCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0007177
$ 0,0007177$ 0,0007177
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,00002477
$ 0,00002477$ 0,00002477

Токеномика Magic Cube (MCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Magic Cube (MCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MCC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MCC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCC, изучите текущую цену MCC!

Как купить MCC

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История цены Magic Cube (MCC)

Анализ истории цены MCC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.