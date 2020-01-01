Токеномика MCDEX (MCB)

Токеномика MCDEX (MCB)

Откройте для себя ключевую информацию о MCDEX (MCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MCDEX (MCB)

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

Официальный сайт:
https://mux.network/
Whitepaper:
https://docs.mux.network/protocol/overview
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42

Токеномика и анализ цен MCDEX (MCB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MCDEX (MCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,66M
$ 8,66M$ 8,66M
Общее предложение:
$ 4,80M
$ 4,80M$ 4,80M
Оборотное предложение:
$ 3,82M
$ 3,82M$ 3,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,88M
$ 10,88M$ 10,88M
Исторический максимум:
$ 83,29
$ 83,29$ 83,29
Исторический минимум:
$ 0,95068738
$ 0,95068738$ 0,95068738
Текущая цена:
$ 2,265
$ 2,265$ 2,265

Токеномика MCDEX (MCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MCDEX (MCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MCB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MCB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCB, изучите текущую цену MCB!

Как купить MCB

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История цены MCDEX (MCB)

Анализ истории цены MCB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MCB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.