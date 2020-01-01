Токеномика MCDEX (MCB) Откройте для себя ключевую информацию о MCDEX (MCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MCDEX (MCB) MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts. Официальный сайт: https://mux.network/ Whitepaper: https://docs.mux.network/protocol/overview Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 Купить MCB сейчас!

Токеномика и анализ цен MCDEX (MCB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MCDEX (MCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,66M $ 8,66M $ 8,66M Общее предложение: $ 4,80M $ 4,80M $ 4,80M Оборотное предложение: $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,88M $ 10,88M $ 10,88M Исторический максимум: $ 83,29 $ 83,29 $ 83,29 Исторический минимум: $ 0,95068738 $ 0,95068738 $ 0,95068738 Текущая цена: $ 2,265 $ 2,265 $ 2,265 Узнайте больше о цене MCDEX (MCB)

Токеномика MCDEX (MCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MCDEX (MCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCB, изучите текущую цену MCB!

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