Токеномика MAX (MAXSOL) Откройте для себя ключевую информацию о MAX (MAXSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен MAX (MAXSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAX (MAXSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,45M $ 2,45M $ 2,45M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,253 $ 0,253 $ 0,253 Исторический минимум: $ 0,00204216942284285 $ 0,00204216942284285 $ 0,00204216942284285 Текущая цена: $ 0,002452 $ 0,002452 $ 0,002452 Узнайте больше о цене MAX (MAXSOL)

Токеномика MAX (MAXSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAX (MAXSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAXSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAXSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAXSOL, изучите текущую цену MAXSOL!

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