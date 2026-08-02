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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Matchain, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Matchain, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Matchain (MAT) за сегодня

Технический анализ Matchain (MAT) за сегодня

Страница анализа Matchain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Matchain ниже.

Изменение цены Matchain (MAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03674---4,43%-42,23%-33,87%
Узнайте больше о цене Matchain

Поток капитала Matchain

Чистый притокЦена MATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-02$0,00 M0,04
2026-08-01$0,00 M0,04
2026-07-31$0,00 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Matchain

Торгуйте Matchain (MAT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Matchain в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAT/USDT
$0,03674
$0,03674$0,03674
-0,16%
1.52M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MAT в USD

Сумма

MAT
MAT
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USD

1 MAT = 0,03674 USD

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