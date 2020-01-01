Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MarsCoin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MarsCoin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о MARSCOIN

Информация о цене MARSCOIN

Что такое MARSCOIN

Официальный сайт MARSCOIN

Токеномика MARSCOIN

Прогноз цен MARSCOIN

История MARSCOIN

Руководство по покупке MARSCOIN

Конвертер валют MARSCOIN в фиат

MARSCOIN на споте

Фьючерсы MARSCOIN USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ MarsCoin (MARSCOIN) за сегодня

Технический анализ MarsCoin (MARSCOIN) за сегодня

Страница анализа MarsCoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MARSCOIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MarsCoin ниже.

Изменение цены MarsCoin (MARSCOIN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05883--+77,30%+1 076,60%+1 076,60%
Узнайте больше о цене MarsCoin

Технические индикаторы MarsCoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MarsCoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06035
0,06014
R2
0,06014
0,05989
R1
0,05972
0,05975
PP
0,05951
0,05951
S1
0,05909
0,05926
S2
0,05888
0,05912
S3
0,05846
0,05888

Рыночные сигналы MarsCoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,02M
$0,07 M
$0,09 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,38 M
3-дневные активные продажи
$0,37 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$2,26 M
7-дневные активные продажи
$2,26 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MarsCoin

Чистый притокЦена MARSCOINUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о MarsCoin

Торгуйте MarsCoin (MARSCOIN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MarsCoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MARSCOIN/USDT
$0,05883
$0,05883$0,05883
-4,91%
3.09M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MARSCOIN в USD

Сумма

MARSCOIN
MARSCOIN
USD
USD

1 MARSCOIN = 0,05883 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.