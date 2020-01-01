Токеномика MARS (MARS1) Откройте для себя ключевую информацию о MARS (MARS1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MARS (MARS1) Зачем отправляться на Луну, если можно отправиться на Марс? Официальный сайт: https://marserc.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3CnqgfQmiCyjMgaDfJpBDi9mjsE11vFnTfniM8BTMBzK Купить MARS1 сейчас!

Токеномика и анализ цен MARS (MARS1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MARS (MARS1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 424,06K $ 424,06K $ 424,06K Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 424,06K $ 424,06K $ 424,06K Исторический максимум: $ 0,00004848 $ 0,00004848 $ 0,00004848 Исторический минимум: $ 0,000000426072310899 $ 0,000000426072310899 $ 0,000000426072310899 Текущая цена: $ 0,000001008 $ 0,000001008 $ 0,000001008 Узнайте больше о цене MARS (MARS1)

Токеномика MARS (MARS1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MARS (MARS1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MARS1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MARS1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARS1, изучите текущую цену MARS1!

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