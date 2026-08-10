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Технический анализ MANTRA (MANTRA) за сегодня

Технический анализ MANTRA (MANTRA) за сегодня

Страница анализа MANTRA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MANTRA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MANTRA ниже.

Изменение цены MANTRA (MANTRA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,005593--+1,23%-15,37%-51,47%
Узнайте больше о цене MANTRA

Технические индикаторы MANTRA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MANTRA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 6
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 10
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005593
0,005592
R2
0,005592
0,005592
R1
0,005592
0,005592
PP
0,005591
0,005591
S1
0,005591
0,005591
S2
0,00559
0,005591
S3
0,00559
0,00559

Рыночные сигналы MANTRA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,08M
$1,42 M
$1,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,21 M
3-дневные активные продажи
$0,21 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,72 M
7-дневные активные продажи
$0,71 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MANTRA

Чистый притокЦена MANTRAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,01
2026-08-09-$0,06 M0,01
2026-08-08-$0,07 M0,01
2026-08-07$0,03 M0,01
2026-08-06-$0,04 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MANTRA/USDT
$0,005597
$0,005597$0,005597
-1,58%
10.66M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MANTRA в USD

Сумма

MANTRA
MANTRA
USD
USD

1 MANTRA = 0,005593 USD

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