Токеномика Mancium (MANC)
Информация о Mancium (MANC)
Mancium - это токен, позволяющий активно участвовать в экосистеме MANC, которая растет очень активно и успешно большими темпами. Mancium будет использоваться для покупок в играх in-app и будет иметь ряд дополнительных преимуществ для своих владельцев. Это будет единственный токен, который позволит приобретать многие предметы и функции в приложениях MANC. Те пользователи, которые будут держать свои Mancium в течение определенных запланированных периодов, получат еще больше преимуществ, таких как процентные ставки и бонусы. Еще одно преимущество, которое получают владельцы Mancium, - это возможность вступить в Академию MANC. Помимо кандидатов в Академию MANC, Mancium будут использоваться теми пользователями, которые интересуются метавселенной. Метаверсии игровых приложений MANC будут доступны только обладателям Mancium и обладателям NFT, связанных с Mancium.
Токеномика и анализ цен Mancium (MANC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mancium (MANC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Mancium (MANC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Mancium (MANC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MANC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MANC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANC, изучите текущую цену MANC!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 MANC = 0,1267 USD