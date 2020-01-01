Токеномика Mancium (MANC)

Токеномика Mancium (MANC)

Откройте для себя ключевую информацию о Mancium (MANC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mancium (MANC)

Mancium - это токен, позволяющий активно участвовать в экосистеме MANC, которая растет очень активно и успешно большими темпами. Mancium будет использоваться для покупок в играх in-app и будет иметь ряд дополнительных преимуществ для своих владельцев. Это будет единственный токен, который позволит приобретать многие предметы и функции в приложениях MANC. Те пользователи, которые будут держать свои Mancium в течение определенных запланированных периодов, получат еще больше преимуществ, таких как процентные ставки и бонусы. Еще одно преимущество, которое получают владельцы Mancium, - это возможность вступить в Академию MANC. Помимо кандидатов в Академию MANC, Mancium будут использоваться теми пользователями, которые интересуются метавселенной. Метаверсии игровых приложений MANC будут доступны только обладателям Mancium и обладателям NFT, связанных с Mancium.

Официальный сайт:
https://www.mancium.io/
Whitepaper:
https://mancium.io/litepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe0c05ec44775e4ad62cdc2eecdf337aa7a143363

Токеномика и анализ цен Mancium (MANC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mancium (MANC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,27M
$ 1,27M$ 1,27M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,67M
$ 12,67M$ 12,67M
Исторический максимум:
$ 15,9998
$ 15,9998$ 15,9998
Исторический минимум:
$ 0,11103732124290229
$ 0,11103732124290229$ 0,11103732124290229
Текущая цена:
$ 0,1267
$ 0,1267$ 0,1267

Токеномика Mancium (MANC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mancium (MANC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MANC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MANC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANC, изучите текущую цену MANC!

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История цены Mancium (MANC)

Анализ истории цены MANC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.