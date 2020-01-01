Токеномика Mancium (MANC) Откройте для себя ключевую информацию о Mancium (MANC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mancium (MANC) Mancium - это токен, позволяющий активно участвовать в экосистеме MANC, которая растет очень активно и успешно большими темпами. Mancium будет использоваться для покупок в играх in-app и будет иметь ряд дополнительных преимуществ для своих владельцев. Это будет единственный токен, который позволит приобретать многие предметы и функции в приложениях MANC. Те пользователи, которые будут держать свои Mancium в течение определенных запланированных периодов, получат еще больше преимуществ, таких как процентные ставки и бонусы. Еще одно преимущество, которое получают владельцы Mancium, - это возможность вступить в Академию MANC. Помимо кандидатов в Академию MANC, Mancium будут использоваться теми пользователями, которые интересуются метавселенной. Метаверсии игровых приложений MANC будут доступны только обладателям Mancium и обладателям NFT, связанных с Mancium. Официальный сайт: https://www.mancium.io/ Whitepaper: https://mancium.io/litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe0c05ec44775e4ad62cdc2eecdf337aa7a143363 Купить MANC сейчас!

Токеномика и анализ цен Mancium (MANC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mancium (MANC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,67M $ 12,67M $ 12,67M Исторический максимум: $ 15,9998 $ 15,9998 $ 15,9998 Исторический минимум: $ 0,11103732124290229 $ 0,11103732124290229 $ 0,11103732124290229 Текущая цена: $ 0,1267 $ 0,1267 $ 0,1267 Узнайте больше о цене Mancium (MANC)

Токеномика Mancium (MANC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mancium (MANC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MANC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MANC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANC, изучите текущую цену MANC!

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