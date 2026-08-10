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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Major, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Major, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Major (MAJOR) за сегодня

Технический анализ Major (MAJOR) за сегодня

Страница анализа Major предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAJOR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Major ниже.

Изменение цены Major (MAJOR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04204--+19,46%+19,46%-39,82%
Узнайте больше о цене Major

Поток капитала Major

Чистый притокЦена MAJORUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,04
2026-08-09-$0,01 M0,04
2026-08-08$0,03 M0,04
2026-08-07$0,01 M0,04
2026-08-06$0,00 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Major

Торгуйте Major (MAJOR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Major в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAJOR/USDT
$0,04205
$0,04205$0,04205
-1,60%
1.90M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MAJOR в USD

Сумма

MAJOR
MAJOR
USD
USD

1 MAJOR = 0,04204 USD

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