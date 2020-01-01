Технический анализ Magma Finance (MAGMA) за сегодня Страница анализа Magma Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAGMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Magma Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Magma Finance (MAGMA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1909 -- -21,71% -51,84% -9,25%

Технические индикаторы Magma Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Magma Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 9 Нейтрально 1 Покупка 16 Скользящие средние : Покупка Продажа 5 Нейтрально 0 Покупка 9 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,19114 0,19109 R2 0,19109 0,19106 R1 0,19106 0,19104 PP 0,19101 0,19101 S1 0,19098 0,19098 S2 0,19093 0,19096 S3 0,1909 0,19093

Рыночные сигналы Magma Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,32M $1,50 M $1,82 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,33 M 3-дневные активные продажи $0,30 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $0,41 M 7-дневные активные продажи $0,38 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Magma Finance Чистый приток Цена MAGMAUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Magma Finance (MAGMA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Magma Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MAGMA / USDT $0,19079 $0,19079 $0,19079 -5,72% 564.54K (USDT) Торговля