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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Magma Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Magma Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Magma Finance (MAGMA) за сегодня

Технический анализ Magma Finance (MAGMA) за сегодня

Страница анализа Magma Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAGMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Magma Finance ниже.

Изменение цены Magma Finance (MAGMA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1909---21,71%-51,84%-9,25%
Узнайте больше о цене Magma Finance

Технические индикаторы Magma Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Magma Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 1
Покупка 16
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 0Покупка 9
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,19114
0,19109
R2
0,19109
0,19106
R1
0,19106
0,19104
PP
0,19101
0,19101
S1
0,19098
0,19098
S2
0,19093
0,19096
S3
0,1909
0,19093

Рыночные сигналы Magma Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,32M
$1,50 M
$1,82 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,33 M
3-дневные активные продажи
$0,30 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,41 M
7-дневные активные продажи
$0,38 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Magma Finance

Чистый притокЦена MAGMAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAGMA/USDT
$0,19079
$0,19079$0,19079
-5,72%
564.54K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MAGMA в USD

Сумма

MAGMA
MAGMA
USD
USD

1 MAGMA = 0,1908 USD

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