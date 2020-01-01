Технический анализ Everlyn AI (LYN) за сегодня Страница анализа Everlyn AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LYN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Everlyn AI ниже. Регистрация

Изменение цены Everlyn AI (LYN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03535 -- +4,49% -1,23% -33,74%

Технические индикаторы Everlyn AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Everlyn AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 2 Покупка 22 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 0 Покупка 13 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 2 Покупка 9 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03549 0,03549 R2 0,03549 0,03548 R1 0,03548 0,03548 PP 0,03548 0,03548 S1 0,03547 0,03547 S2 0,03547 0,03547 S3 0,03546 0,03547

Рыночные сигналы Everlyn AI Текущий чистый объем открытых ордеров -0,03M $1,50 M $1,54 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 3-дневные активные покупки $0,08 M 3-дневные активные продажи $0,09 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,42 M 7-дневные активные продажи $0,42 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Everlyn AI Чистый приток Цена LYNUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Everlyn AI (LYN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Everlyn AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч LYN / USDT $0,03537 $0,03537 $0,03537 -2,18% 2.68M (USDT) Торговля