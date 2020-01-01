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Технический анализ Everlyn AI (LYN) за сегодня

Технический анализ Everlyn AI (LYN) за сегодня

Страница анализа Everlyn AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LYN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Everlyn AI ниже.

Изменение цены Everlyn AI (LYN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03535--+4,49%-1,23%-33,74%
Узнайте больше о цене Everlyn AI

Технические индикаторы Everlyn AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Everlyn AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 2
Покупка 22
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 2Покупка 9
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03549
0,03549
R2
0,03549
0,03548
R1
0,03548
0,03548
PP
0,03548
0,03548
S1
0,03547
0,03547
S2
0,03547
0,03547
S3
0,03546
0,03547

Рыночные сигналы Everlyn AI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$1,50 M
$1,54 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,42 M
7-дневные активные продажи
$0,42 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Everlyn AI

Чистый притокЦена LYNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LYN/USDT
$0,03537
$0,03537$0,03537
-2,18%
2.68M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LYN в USD

Сумма

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0,03535 USD

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