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Технический анализ Lumia (LUMIA) за сегодня

Технический анализ Lumia (LUMIA) за сегодня

Страница анализа Lumia предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LUMIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lumia ниже.

Изменение цены Lumia (LUMIA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07777--+5,62%-35,00%-36,77%
Узнайте больше о цене Lumia

Технические индикаторы Lumia

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lumia на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 4
Покупка 9
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07763
0,07762
R2
0,07762
0,07761
R1
0,07761
0,07761
PP
0,0776
0,0776
S1
0,07759
0,07759
S2
0,07758
0,07759
S3
0,07757
0,07758

Рыночные сигналы Lumia

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,55M
$6,68 M
$7,23 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,11 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Lumia

Чистый притокЦена LUMIAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,08
2026-08-09-$0,08 M0,08
2026-08-08$0,04 M0,08
2026-08-07-$0,04 M0,08
2026-08-06-$0,08 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LUMIA/USDT
$0,07777
$0,07777$0,07777
+3,07%
784.49K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LUMIA в USD

Сумма

LUMIA
LUMIA
USD
USD

1 LUMIA = 0,07777 USD

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