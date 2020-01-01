Токеномика Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Откройте для себя ключевую информацию о Pitch Lucy Ai (LUCYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Pitch Lucy AI – это игровая платформа, построенная на основе состязательных ИИ-агентов. Официальный сайт: www.pitchlucy.ai Обозреватель блоков: https://zetachain.blockscout.com/token/0xe102f20347D601C08E9f998475b7c9998b498deE? Купить LUCYAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pitch Lucy Ai (LUCYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00268 $ 0,00268 $ 0,00268 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0001431 $ 0,0001431 $ 0,0001431 Узнайте больше о цене Pitch Lucy Ai (LUCYAI)

Токеномика Pitch Lucy Ai (LUCYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pitch Lucy Ai (LUCYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUCYAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUCYAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUCYAI, изучите текущую цену LUCYAI!

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