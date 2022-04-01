Токеномика LOTT (LOTT) Откройте для себя ключевую информацию о LOTT (LOTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LOTT (LOTT) "Linked Operation Transaction Technology лидирует на мировом рынке косметики благодаря слиянию тенденций рынка красоты и технологий четвертой промышленной революции. Проект LOTT пытается создать интегрированную платформу на основе блокчейна, в которой все участники могут сформировать экосистему друг с другом следующим образом: Создавая системы сотрудничества с инфлюенсерами, которые прямо или косвенно продвигают и продают косметику, чтобы потребители и розничные торговцы косметикой получали взаимовыгоду, предоставляя технологии искусственного интеллекта на основе биг даты, которая может использовать VR и AR для покупки косметики, тем самым вознаграждая участников, которые напрямую покупают косметику, позволяя продавцам начислять баллы потребителям и т. д. Linked Operation Transaction" Официальный сайт: http://www.beautybakery.org/ Whitepaper: http://www.softeckorea.com/wp-content/uploads/2022/04/lott-whitepaper-eng.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xbA93EF534094F8b7001ECe2691168140965341ab Купить LOTT сейчас!

Токеномика и анализ цен LOTT (LOTT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOTT (LOTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,12M $ 6,12M $ 6,12M Исторический максимум: $ 0,219 $ 0,219 $ 0,219 Исторический минимум: $ 0,001568664301435773 $ 0,001568664301435773 $ 0,001568664301435773 Текущая цена: $ 0,001223 $ 0,001223 $ 0,001223 Узнайте больше о цене LOTT (LOTT)

Токеномика LOTT (LOTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LOTT (LOTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOTT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOTT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOTT, изучите текущую цену LOTT!

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