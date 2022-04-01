Токеномика LOTT (LOTT)

Токеномика LOTT (LOTT)

Откройте для себя ключевую информацию о LOTT (LOTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LOTT (LOTT)

"Linked Operation Transaction Technology лидирует на мировом рынке косметики благодаря слиянию тенденций рынка красоты и технологий четвертой промышленной революции. Проект LOTT пытается создать интегрированную платформу на основе блокчейна, в которой все участники могут сформировать экосистему друг с другом следующим образом: Создавая системы сотрудничества с инфлюенсерами, которые прямо или косвенно продвигают и продают косметику, чтобы потребители и розничные торговцы косметикой получали взаимовыгоду, предоставляя технологии искусственного интеллекта на основе биг даты, которая может использовать VR и AR для покупки косметики, тем самым вознаграждая участников, которые напрямую покупают косметику, позволяя продавцам начислять баллы потребителям и т. д. Linked Operation Transaction"

Официальный сайт:
http://www.beautybakery.org/
Whitepaper:
http://www.softeckorea.com/wp-content/uploads/2022/04/lott-whitepaper-eng.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xbA93EF534094F8b7001ECe2691168140965341ab

Токеномика и анализ цен LOTT (LOTT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOTT (LOTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,12M
$ 6,12M$ 6,12M
Исторический максимум:
$ 0,219
$ 0,219$ 0,219
Исторический минимум:
$ 0,001568664301435773
$ 0,001568664301435773$ 0,001568664301435773
Текущая цена:
$ 0,001223
$ 0,001223$ 0,001223

Токеномика LOTT (LOTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LOTT (LOTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOTT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOTT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOTT, изучите текущую цену LOTT!

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История цены LOTT (LOTT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.