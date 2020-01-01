Токеномика League of Kingdoms (LOKA)

Токеномика League of Kingdoms (LOKA)

Откройте для себя ключевую информацию о League of Kingdoms (LOKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms – это стратегическая MMO-игра, в которой геймеры сражаются за власть. Вы можете полностью владеть цифровыми активами и беспрепятственно торговать ими с помощью технологии NFT. Вы будете участвовать в управлении игрой через прозрачную систему голосования и конгрессов.

Официальный сайт:
https://www.leagueofkingdoms.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.playersarena.foundation/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x61e90a50137e1f645c9ef4a0d3a4f01477738406

Токеномика и анализ цен League of Kingdoms (LOKA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене League of Kingdoms (LOKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,44M
$ 19,44M$ 19,44M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 376,39M
$ 376,39M$ 376,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,82M
$ 25,82M$ 25,82M
Исторический максимум:
$ 0,34425
$ 0,34425$ 0,34425
Исторический минимум:
$ 0,04428115975865313
$ 0,04428115975865313$ 0,04428115975865313
Текущая цена:
$ 0,05164
$ 0,05164$ 0,05164

Токеномика League of Kingdoms (LOKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики League of Kingdoms (LOKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOKA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOKA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOKA, изучите текущую цену LOKA!

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История цены League of Kingdoms (LOKA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.