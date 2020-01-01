Токеномика League of Kingdoms (LOKA) Откройте для себя ключевую информацию о League of Kingdoms (LOKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о League of Kingdoms (LOKA) League of Kingdoms – это стратегическая MMO-игра, в которой геймеры сражаются за власть. Вы можете полностью владеть цифровыми активами и беспрепятственно торговать ими с помощью технологии NFT. Вы будете участвовать в управлении игрой через прозрачную систему голосования и конгрессов. Официальный сайт: https://www.leagueofkingdoms.com/ Whitepaper: https://whitepaper.playersarena.foundation/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x61e90a50137e1f645c9ef4a0d3a4f01477738406 Купить LOKA сейчас!

Токеномика и анализ цен League of Kingdoms (LOKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене League of Kingdoms (LOKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,44M $ 19,44M $ 19,44M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 376,39M $ 376,39M $ 376,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,82M $ 25,82M $ 25,82M Исторический максимум: $ 0,34425 $ 0,34425 $ 0,34425 Исторический минимум: $ 0,04428115975865313 $ 0,04428115975865313 $ 0,04428115975865313 Текущая цена: $ 0,05164 $ 0,05164 $ 0,05164 Узнайте больше о цене League of Kingdoms (LOKA)

Токеномика League of Kingdoms (LOKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики League of Kingdoms (LOKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOKA, изучите текущую цену LOKA!

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