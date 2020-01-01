Токеномика Legends of Elysium (LOE)

Токеномика Legends of Elysium (LOE)

Откройте для себя ключевую информацию о Legends of Elysium (LOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Legends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) - это платформа Free-To-Play, где пользователи участвуют в стратегических коллекционных карточных и настольных играх, зарабатывая на ежедневных заданиях и соревнованиях. Она сочетает в себе игровые технологии с технологией блокчейн, предлагая уникальный и захватывающий фэнтезийный опыт.

Официальный сайт:
https://legendsofelysium.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Токеномика и анализ цен Legends of Elysium (LOE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Legends of Elysium (LOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 41,02K
$ 41,02K$ 41,02K
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 13,76M
$ 13,76M$ 13,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 596,00K
$ 596,00K$ 596,00K
Исторический максимум:
$ 0,417
$ 0,417$ 0,417
Исторический минимум:
$ 0,002502093505645692
$ 0,002502093505645692$ 0,002502093505645692
Текущая цена:
$ 0,00298
$ 0,00298$ 0,00298

Токеномика Legends of Elysium (LOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Legends of Elysium (LOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOE, изучите текущую цену LOE!

Как купить LOE

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История цены Legends of Elysium (LOE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.