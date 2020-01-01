Токеномика Legends of Elysium (LOE) Откройте для себя ключевую информацию о Legends of Elysium (LOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Legends of Elysium (LOE) Legends of Elysium (LOE) - это платформа Free-To-Play, где пользователи участвуют в стратегических коллекционных карточных и настольных играх, зарабатывая на ежедневных заданиях и соревнованиях. Она сочетает в себе игровые технологии с технологией блокчейн, предлагая уникальный и захватывающий фэнтезийный опыт. Официальный сайт: https://legendsofelysium.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871 Купить LOE сейчас!

Токеномика и анализ цен Legends of Elysium (LOE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Legends of Elysium (LOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,02K $ 41,02K $ 41,02K Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 13,76M $ 13,76M $ 13,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 596,00K $ 596,00K $ 596,00K Исторический максимум: $ 0,417 $ 0,417 $ 0,417 Исторический минимум: $ 0,002502093505645692 $ 0,002502093505645692 $ 0,002502093505645692 Текущая цена: $ 0,00298 $ 0,00298 $ 0,00298 Узнайте больше о цене Legends of Elysium (LOE)

Токеномика Legends of Elysium (LOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Legends of Elysium (LOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOE, изучите текущую цену LOE!

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