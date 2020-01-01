Токеномика LOCK IN (LOCKIN) Откройте для себя ключевую информацию о LOCK IN (LOCKIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LOCK IN (LOCKIN) Мем, который побуждает к сосредоточенности и решимости. Официальный сайт: https://www.lockinsol.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8Ki8DpuWNxu9VsS3kQbarsCWMcFGWkzzA8pUPto9zBd5 Купить LOCKIN сейчас!

Токеномика и анализ цен LOCK IN (LOCKIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOCK IN (LOCKIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 994,37M $ 994,37M $ 994,37M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,81M $ 11,81M $ 11,81M Исторический максимум: $ 0,02009 $ 0,02009 $ 0,02009 Исторический минимум: $ 0,000001752392314732 $ 0,000001752392314732 $ 0,000001752392314732 Текущая цена: $ 0,011873 $ 0,011873 $ 0,011873 Узнайте больше о цене LOCK IN (LOCKIN)

Токеномика LOCK IN (LOCKIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LOCK IN (LOCKIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOCKIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOCKIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOCKIN, изучите текущую цену LOCKIN!

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