Текущая цена Lnfi Network сегодня составляет 0.01406 USD. Следите за обновлениями цены LN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Lnfi Network

Lnfi Network Курс (LN)

Текущая цена 1 LN в USD:

$0,01408
$0,01408$0,01408
-3,23%1D
USD
График цены Lnfi Network (LN) в реальном времени
Информация о ценах Lnfi Network (LN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01401
$ 0,01401$ 0,01401
Мин 24Ч
$ 0,01469
$ 0,01469$ 0,01469
Макс 24Ч

$ 0,01401
$ 0,01401$ 0,01401

$ 0,01469
$ 0,01469$ 0,01469

$ 0,06840658020810067
$ 0,06840658020810067$ 0,06840658020810067

$ 0,013244003282532321
$ 0,013244003282532321$ 0,013244003282532321

+0,07%

-3,23%

+1,44%

+1,44%

Текущая цена Lnfi Network (LN) составляет $ 0,01406. За последние 24 часа LN торговался в диапазоне от $ 0,01401 до $ 0,01469, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LN за все время составляет $ 0,06840658020810067, а минимальная – $ 0,013244003282532321.

Что касается краткосрочной динамики, LN изменился на +0,07% за последний час, на -3,23% за 24 часа и на +1,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Lnfi Network (LN)

No.2004

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

$ 53,66K
$ 53,66K$ 53,66K

$ 14,06M
$ 14,06M$ 14,06M

94,92M
94,92M 94,92M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

150 000 000
150 000 000 150 000 000

9,49%

BSC

Текущая рыночная капитализация Lnfi Network составляет $ 1,33M, при 24-часовом объеме торгов $ 53,66K. Циркулируещее обращение LN составляет 94,92M, а общее предложение – 150000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,06M.

История цен Lnfi Network (LN) в USD

Отслеживайте изменения цены Lnfi Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00047-3,23%
30 дней$ -0,00721-33,90%
60 дней$ -0,00577-29,10%
90 дней$ -0,0157-52,76%
Изменение цены Lnfi Network сегодня

Сегодня для LN зафиксировано изменение $ -0,00047 (-3,23%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Lnfi Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00721 (-33,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Lnfi Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LN изменился на $ -0,00577 (-29,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Lnfi Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0157 (-52,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Lnfi Network (LN)?

Просмотеть страницу истории цен Lnfi Network.

Что такое Lnfi Network (LN)

Lnfi Network открывает доступ к мультиактивному DeFi на Lightning Network с помощью инфраструктуры нового поколения, позволяя пользователям торговать, зарабатывать и управлять Bitcoin, Taproot-активами и RGB-активами через LightningFi.

Lnfi Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Lnfi Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга LN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Lnfi Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Lnfi Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Lnfi Network (USD)

Сколько будет стоить Lnfi Network (LN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Lnfi Network (LN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Lnfi Network.

Проверьте прогноз цены Lnfi Network!

Токеномика Lnfi Network (LN)

Понимание токеномики Lnfi Network (LN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LN прямо сейчас!

Как купить Lnfi Network (LN)

Ищете как купить Lnfi Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Lnfi Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

LN на местную валюту

Источники Lnfi Network

Для более глубокого понимания Lnfi Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Lnfi Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lnfi Network

Сколько стоит Lnfi Network (LN) на сегодня?
Актуальная цена LN в USD – 0,01406 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LN в USD?
Текущая цена LN в USD составляет $ 0,01406. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Lnfi Network?
Рыночная капитализация LN составляет $ 1,33M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LN?
Циркулирующее предложение LN составляет 94,92M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LN?
LN достиг максимальной цены (ATH) в 0,06840658020810067 USD.
Какова была минимальная цена LN за все время (ATL)?
LN достиг минимальной цены (ATL) в 0,013244003282532321 USD.
Каков объем торгов LN?
Объем торгов за последние 24 часа для LN составляет $ 53,66K USD.
Вырастет ли LN в цене в этом году?
LN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Lnfi Network (LN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

