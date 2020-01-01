Токеномика LIMITUS (LMT)

Токеномика LIMITUS (LMT)

Откройте для себя ключевую информацию о LIMITUS (LMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LIMITUS (LMT)

LIMITUS — это инновационная платформа интеллектуальной автоматизации, использующая передовые технологии ИИ, которая позволяет вашему устройству не только помогать вам, но и думать и выполнять задачи автономно. Будь то оптимизация многосетевых торговых стратегий, упрощение рабочих процессов или автоматизация личных задач, LIMITUS бесшовно интегрирует экосистемы Web3 и Web2, предоставляя интуитивно понятную платформу, которая автоматизирует сложные операции через приложения, платформы и сети, помогая пользователям эффективно управлять цифровыми активами, инвестициями в DeFi, электронной почтой, расписаниями и многим другим.

Официальный сайт:
https://www.limitus.ai/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump

Токеномика и анализ цен LIMITUS (LMT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIMITUS (LMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,10M
$ 9,10M$ 9,10M
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 830,14M
$ 830,14M$ 830,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,96M
$ 10,96M$ 10,96M
Исторический максимум:
$ 0,2591
$ 0,2591$ 0,2591
Исторический минимум:
$ 0,000166089548688421
$ 0,000166089548688421$ 0,000166089548688421
Текущая цена:
$ 0,010956
$ 0,010956$ 0,010956

Токеномика LIMITUS (LMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LIMITUS (LMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LMT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LMT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMT, изучите текущую цену LMT!

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История цены LIMITUS (LMT)

Анализ истории цены LMT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LMT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.