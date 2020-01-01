Токеномика LIMITUS (LMT) Откройте для себя ключевую информацию о LIMITUS (LMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LIMITUS (LMT) LIMITUS — это инновационная платформа интеллектуальной автоматизации, использующая передовые технологии ИИ, которая позволяет вашему устройству не только помогать вам, но и думать и выполнять задачи автономно. Будь то оптимизация многосетевых торговых стратегий, упрощение рабочих процессов или автоматизация личных задач, LIMITUS бесшовно интегрирует экосистемы Web3 и Web2, предоставляя интуитивно понятную платформу, которая автоматизирует сложные операции через приложения, платформы и сети, помогая пользователям эффективно управлять цифровыми активами, инвестициями в DeFi, электронной почтой, расписаниями и многим другим. Официальный сайт: https://www.limitus.ai/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump Купить LMT сейчас!

Токеномика и анализ цен LIMITUS (LMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIMITUS (LMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 830,14M $ 830,14M $ 830,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,96M $ 10,96M $ 10,96M Исторический максимум: $ 0,2591 $ 0,2591 $ 0,2591 Исторический минимум: $ 0,000166089548688421 $ 0,000166089548688421 $ 0,000166089548688421 Текущая цена: $ 0,010956 $ 0,010956 $ 0,010956 Узнайте больше о цене LIMITUS (LMT)

Токеномика LIMITUS (LMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LIMITUS (LMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMT, изучите текущую цену LMT!

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