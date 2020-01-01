Токеномика LIMITUS (LMT)
Информация о LIMITUS (LMT)
LIMITUS — это инновационная платформа интеллектуальной автоматизации, использующая передовые технологии ИИ, которая позволяет вашему устройству не только помогать вам, но и думать и выполнять задачи автономно. Будь то оптимизация многосетевых торговых стратегий, упрощение рабочих процессов или автоматизация личных задач, LIMITUS бесшовно интегрирует экосистемы Web3 и Web2, предоставляя интуитивно понятную платформу, которая автоматизирует сложные операции через приложения, платформы и сети, помогая пользователям эффективно управлять цифровыми активами, инвестициями в DeFi, электронной почтой, расписаниями и многим другим.
Токеномика и анализ цен LIMITUS (LMT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIMITUS (LMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика LIMITUS (LMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики LIMITUS (LMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LMT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LMT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMT, изучите текущую цену LMT!
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История цены LIMITUS (LMT)
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 LMT = 0,010956 USD