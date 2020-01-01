Токеномика LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Откройте для себя ключевую информацию о LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Limocoin: Будущее токенов в Африке. На сильном и развивающемся африканском континенте различные экономические модели вызывают обеспокоенность его будущим. Limocoin Swap — это токен, созданный для того, чтобы с помощью принципа криптоактивов способствовать эволюции рыночных решений. Официальный сайт: https://www.liyeplimal.net/ Whitepaper: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f Купить LMCSWAP сейчас!

Токеномика и анализ цен LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Общее предложение: $ 1,65B $ 1,65B $ 1,65B Оборотное предложение: $ 1,18B $ 1,18B $ 1,18B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,10M $ 3,10M $ 3,10M Исторический максимум: $ 0,018 $ 0,018 $ 0,018 Исторический минимум: $ 0,000268864400941886 $ 0,000268864400941886 $ 0,000268864400941886 Текущая цена: $ 0,001876 $ 0,001876 $ 0,001876 Узнайте больше о цене LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Токеномика LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LMCSWAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LMCSWAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMCSWAP, изучите текущую цену LMCSWAP!

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