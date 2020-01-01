Токеномика LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Токеномика LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Откройте для себя ключевую информацию о LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Limocoin: Будущее токенов в Африке. На сильном и развивающемся африканском континенте различные экономические модели вызывают обеспокоенность его будущим. Limocoin Swap — это токен, созданный для того, чтобы с помощью принципа криптоактивов способствовать эволюции рыночных решений.

Официальный сайт:
https://www.liyeplimal.net/
Whitepaper:
https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f

Токеномика и анализ цен LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,21M
$ 2,21M$ 2,21M
Общее предложение:
$ 1,65B
$ 1,65B$ 1,65B
Оборотное предложение:
$ 1,18B
$ 1,18B$ 1,18B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,10M
$ 3,10M$ 3,10M
Исторический максимум:
$ 0,018
$ 0,018$ 0,018
Исторический минимум:
$ 0,000268864400941886
$ 0,000268864400941886$ 0,000268864400941886
Текущая цена:
$ 0,001876
$ 0,001876$ 0,001876

Токеномика LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LMCSWAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LMCSWAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMCSWAP, изучите текущую цену LMCSWAP!

Как купить LMCSWAP

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История цены LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Анализ истории цены LMCSWAP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LMCSWAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.