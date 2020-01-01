Токеномика Libra Incentix (LIXX) Откройте для себя ключевую информацию о Libra Incentix (LIXX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Libra Incentix (LIXX) LIX — это инновационный проект, направленный на революцию в индустрии лояльности с помощью надежной платформы на основе блокчейна. По своей сути служебный токен LIXX служит краеугольным камнем, позволяя пользователям получать доступ к эксклюзивным вознаграждениям, скидкам и подарочным ваучерам. Официальный сайт: https://home.libraincentix.com Whitepaper: https://home.libraincentix.com/files/Libra%20Incentix_v1.1.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x16530b5C105fcB7c50BC84A039a0a4ed806a5124 Купить LIXX сейчас!

Токеномика и анализ цен Libra Incentix (LIXX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Libra Incentix (LIXX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,05M $ 5,05M $ 5,05M Исторический максимум: $ 0,0053252 $ 0,0053252 $ 0,0053252 Исторический минимум: $ 0,000047578489010043 $ 0,000047578489010043 $ 0,000047578489010043 Текущая цена: $ 0,0003364 $ 0,0003364 $ 0,0003364 Узнайте больше о цене Libra Incentix (LIXX)

Токеномика Libra Incentix (LIXX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Libra Incentix (LIXX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIXX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIXX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIXX, изучите текущую цену LIXX!

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