Токеномика Libra Incentix (LIXX)

Токеномика Libra Incentix (LIXX)

Откройте для себя ключевую информацию о Libra Incentix (LIXX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Libra Incentix (LIXX)

LIX — это инновационный проект, направленный на революцию в индустрии лояльности с помощью надежной платформы на основе блокчейна. По своей сути служебный токен LIXX служит краеугольным камнем, позволяя пользователям получать доступ к эксклюзивным вознаграждениям, скидкам и подарочным ваучерам.

Официальный сайт:
https://home.libraincentix.com
Whitepaper:
https://home.libraincentix.com/files/Libra%20Incentix_v1.1.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x16530b5C105fcB7c50BC84A039a0a4ed806a5124

Токеномика и анализ цен Libra Incentix (LIXX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Libra Incentix (LIXX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 15,00B
$ 15,00B$ 15,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,05M
$ 5,05M$ 5,05M
Исторический максимум:
$ 0,0053252
$ 0,0053252$ 0,0053252
Исторический минимум:
$ 0,000047578489010043
$ 0,000047578489010043$ 0,000047578489010043
Текущая цена:
$ 0,0003364
$ 0,0003364$ 0,0003364

Токеномика Libra Incentix (LIXX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Libra Incentix (LIXX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIXX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIXX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIXX, изучите текущую цену LIXX!

Как купить LIXX

Заинтересованы в добавлении Libra Incentix (LIXX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LIXX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Libra Incentix (LIXX)

Анализ истории цены LIXX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LIXX

Хотите узнать, куда может двигаться LIXX? Наша страница прогноза цены LIXX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.