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Технический анализ Lighter (LIT) за сегодня

Технический анализ Lighter (LIT) за сегодня

Страница анализа Lighter предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LIT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lighter ниже.

Изменение цены Lighter (LIT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2,3073--+11,08%-10,89%+138,33%
Узнайте больше о цене Lighter

Технические индикаторы Lighter

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lighter на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 2
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
2,3089
2,3076
R2
2,3076
2,3069
R1
2,307
2,3064
PP
2,3057
2,3057
S1
2,3051
2,305
S2
2,3038
2,3045
S3
2,3032
2,3038

Рыночные сигналы Lighter

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,22M
$2,33 M
$2,54 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,18M
3-дневные активные покупки
$2,91 M
3-дневные активные продажи
$2,74 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$7,26 M
7-дневные активные продажи
$7,25 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Lighter

Чистый притокЦена LITUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,14 M2,29
2026-08-09$0,23 M2,35
2026-08-08-$2,40 M2,27
2026-08-07-$1,66 M2,39
2026-08-06-$0,56 M2,25

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Lighter

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LIT/USDT
$2,3099
$2,3099$2,3099
-1,61%
106.03K (USDT)
LIT/USDC
$2,3044
$2,3044$2,3044
-1,97%
25.60K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LIT в USD

Сумма

LIT
LIT
USD
USD

1 LIT = 2,3073 USD

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