Технический анализ Lighter (LIT) за сегодня
Изменение цены Lighter (LIT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$2,3073
|--
|+11,08%
|-10,89%
|+138,33%
Технические индикаторы Lighter
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lighter на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 0
|Нейтрально 0
|Покупка 14
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 6
|Нейтрально 2
|Покупка 4
Рыночные сигналы Lighter
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Lighter
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,14 M
|2,29
|2026-08-09
|$0,23 M
|2,35
|2026-08-08
|-$2,40 M
|2,27
|2026-08-07
|-$1,66 M
|2,39
|2026-08-06
|-$0,56 M
|2,25
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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