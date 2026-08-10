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Технический анализ Lista DAO (LISTA) за сегодня

Технический анализ Lista DAO (LISTA) за сегодня

Страница анализа Lista DAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LISTA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lista DAO ниже.

Изменение цены Lista DAO (LISTA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06624--+30,98%+35,37%-31,06%
Узнайте больше о цене Lista DAO

Технические индикаторы Lista DAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lista DAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 4
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06603
0,06602
R2
0,06602
0,06602
R1
0,06602
0,06602
PP
0,06601
0,06601
S1
0,06601
0,06601
S2
0,066
0,06601
S3
0,066
0,066

Рыночные сигналы Lista DAO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,75M
$10,36 M
$11,11 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,56 M
3-дневные активные продажи
$0,53 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,60 M
7-дневные активные продажи
$0,59 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Lista DAO

Чистый притокЦена LISTAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,06
2026-08-09$0,06 M0,06
2026-08-08-$0,01 M0,06
2026-08-07-$0,02 M0,05
2026-08-06-$0,01 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LISTA/USDT
$0,06624
$0,06624$0,06624
+5,64%
1.32M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LISTA в USD

Сумма

LISTA
LISTA
USD
USD

1 LISTA = 0,06623 USD

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