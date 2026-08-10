Технический анализ Lista DAO (LISTA) за сегодня Страница анализа Lista DAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LISTA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lista DAO ниже. Регистрация

Изменение цены Lista DAO (LISTA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,06624 -- +30,98% +35,37% -31,06%

Технические индикаторы Lista DAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lista DAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 4 Покупка 15 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 0 Покупка 13 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 4 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,06603 0,06602 R2 0,06602 0,06602 R1 0,06602 0,06602 PP 0,06601 0,06601 S1 0,06601 0,06601 S2 0,066 0,06601 S3 0,066 0,066

Рыночные сигналы Lista DAO Текущий чистый объем открытых ордеров -0,75M $10,36 M $11,11 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,56 M 3-дневные активные продажи $0,53 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,60 M 7-дневные активные продажи $0,59 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Lista DAO Чистый приток Цена LISTAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,06 2026-08-09 $0,06 M 0,06 2026-08-08 -$0,01 M 0,06 2026-08-07 -$0,02 M 0,05 2026-08-06 -$0,01 M 0,05 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Lista DAO (LISTA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Lista DAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч LISTA / USDT $0,06624 $0,06624 $0,06624 +5,64% 1.32M (USDT) Торговля