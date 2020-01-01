Токеномика King of Meme (LION) Откройте для себя ключевую информацию о King of Meme (LION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о King of Meme (LION) Lion - The King of Meme имеет сообщество из 6 миллионов пользователей, включающее в себя массивную и увлеченную базу пользователей. Официальный сайт: https://lion.meme/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xF3c3745894d979F8F85761bd060520BDdbc464e9 Купить LION сейчас!

Токеномика и анализ цен King of Meme (LION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене King of Meme (LION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 109,10T $ 109,10T $ 109,10T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 136,38K $ 136,38K $ 136,38K Исторический максимум: $ 0,000000122 $ 0,000000122 $ 0,000000122 Исторический минимум: $ 0,000000001019294988 $ 0,000000001019294988 $ 0,000000001019294988 Текущая цена: $ 0,00000000125 $ 0,00000000125 $ 0,00000000125 Узнайте больше о цене King of Meme (LION)

Токеномика King of Meme (LION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики King of Meme (LION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LION, изучите текущую цену LION!

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