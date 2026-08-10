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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по LINEA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по LINEA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ LINEA (LINEA) за сегодня

Технический анализ LINEA (LINEA) за сегодня

Страница анализа LINEA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LINEA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе LINEA ниже.

Изменение цены LINEA (LINEA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002269--+3,37%-7,81%-41,90%
Узнайте больше о цене LINEA

Технические индикаторы LINEA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот LINEA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 8
Покупка 12
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 3Покупка 11
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,002267
0,002267
R2
0,002267
0,002266
R1
0,002266
0,002266
PP
0,002266
0,002266
S1
0,002265
0,002265
S2
0,002265
0,002265
S3
0,002264
0,002265

Рыночные сигналы LINEA

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,14M
$1,75 M
$1,61 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
3-дневные активные покупки
$0,33 M
3-дневные активные продажи
$0,25 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
7-дневные активные покупки
$0,60 M
7-дневные активные продажи
$0,52 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала LINEA

Чистый притокЦена LINEAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09-$0,04 M0,00
2026-08-08$0,06 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06-$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LINEA/USDT
$0,002269
$0,002269$0,002269
+0,48%
29.63M (USDT)
LINEA/USDC
$0,002269
$0,002269$0,002269
+0,53%
24.11M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LINEA в USD

Сумма

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0,002269 USD

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