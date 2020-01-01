Токеномика LIHUA (LIHUA)

Токеномика LIHUA (LIHUA)

Откройте для себя ключевую информацию о LIHUA (LIHUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LIHUA (LIHUA)

Lihua родился в год дракона, чтобы открыть новую эру процветания. В меньшей степени мем, а в большей – валюта, со своим милым кошачьим талисманом – Lihua призвана «перевернуть» доллар США. Амбициозно, конечно, но не невозможно.

Официальный сайт:
https://getlihua.com/
Обозреватель блоков:
https://xrpscan.com/account/rnhtvpHsAgigmVemgtzt7pujj4gv6LVL2a

Токеномика и анализ цен LIHUA (LIHUA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIHUA (LIHUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0000015
$ 0,0000015$ 0,0000015
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0000000689
$ 0,0000000689$ 0,0000000689

Токеномика LIHUA (LIHUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LIHUA (LIHUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIHUA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIHUA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIHUA, изучите текущую цену LIHUA!

Как купить LIHUA

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История цены LIHUA (LIHUA)

Анализ истории цены LIHUA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.