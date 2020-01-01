Токеномика LIHUA (LIHUA) Откройте для себя ключевую информацию о LIHUA (LIHUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LIHUA (LIHUA) Lihua родился в год дракона, чтобы открыть новую эру процветания. В меньшей степени мем, а в большей – валюта, со своим милым кошачьим талисманом – Lihua призвана «перевернуть» доллар США. Амбициозно, конечно, но не невозможно. Официальный сайт: https://getlihua.com/ Обозреватель блоков: https://xrpscan.com/account/rnhtvpHsAgigmVemgtzt7pujj4gv6LVL2a Купить LIHUA сейчас!

Токеномика и анализ цен LIHUA (LIHUA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIHUA (LIHUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0000015 $ 0,0000015 $ 0,0000015 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000689 $ 0,0000000689 $ 0,0000000689 Узнайте больше о цене LIHUA (LIHUA)

Токеномика LIHUA (LIHUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LIHUA (LIHUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIHUA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIHUA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIHUA, изучите текущую цену LIHUA!

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