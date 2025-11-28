Что такое LIGHT1

Токеномика и анализ цен Light (LIGHT1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Light (LIGHT1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,30M Общее предложение: $ 938,75M Оборотное предложение: $ 532,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,19M Исторический максимум: $ 0,2787 Исторический минимум: $ 0,003843739635378442 Текущая цена: $ 0,006192

Информация о Light (LIGHT1) Фонд экосистемы LIGHT, поддерживаемый фондом Heaven Labs. Фонд экосистемы LIGHT, поддерживаемый фондом Heaven Labs. Официальный сайт: https://heaven.xyz/ Whitepaper: https://docs.heaven.xyz/intro Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/LiGHtkg3uTa9836RaNkKLLriqTNRcMdRAhqjGWNv777

Токеномика Light (LIGHT1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Light (LIGHT1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIGHT1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIGHT1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIGHT1, изучите текущую цену LIGHT1!

Как купить LIGHT1 Заинтересованы в добавлении Light (LIGHT1) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LIGHT1, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LIGHT1 на MEXC прямо сейчас! История цены Light (LIGHT1) Анализ истории цены LIGHT1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LIGHT1 прямо сейчас! Прогноз цены LIGHT1 Хотите узнать, куда может двигаться LIGHT1? Наша страница прогноза цены LIGHT1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LIGHT1 прямо сейчас!

