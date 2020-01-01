Технический анализ Bitlight Labs (LIGHT) за сегодня Страница анализа Bitlight Labs предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LIGHT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bitlight Labs ниже. Регистрация

Изменение цены Bitlight Labs (LIGHT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1509 -- +7,32% +36,43% -8,88%

Технические индикаторы Bitlight Labs

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bitlight Labs на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1517 0,1516 R2 0,1516 0,1516 R1 0,1516 0,1516 PP 0,1515 0,1515 S1 0,1515 0,1515 S2 0,1514 0,1515 S3 0,1514 0,1514

Рыночные сигналы Bitlight Labs Текущий чистый объем открытых ордеров -1,12M $5,17 M $6,29 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,07M 3-дневные активные покупки $2,09 M 3-дневные активные продажи $2,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,11M 7-дневные активные покупки $3,08 M 7-дневные активные продажи $2,97 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Bitlight Labs Чистый приток Цена LIGHTUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Bitlight Labs (LIGHT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bitlight Labs в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч LIGHT / USDT $0,1509 $0,1509 $0,1509 -2,26% 614.36K (USDT) Торговля