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Технический анализ Bitlight Labs (LIGHT) за сегодня

Технический анализ Bitlight Labs (LIGHT) за сегодня

Страница анализа Bitlight Labs предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LIGHT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bitlight Labs ниже.

Изменение цены Bitlight Labs (LIGHT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1509--+7,32%+36,43%-8,88%
Узнайте больше о цене Bitlight Labs

Технические индикаторы Bitlight Labs

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bitlight Labs на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1517
0,1516
R2
0,1516
0,1516
R1
0,1516
0,1516
PP
0,1515
0,1515
S1
0,1515
0,1515
S2
0,1514
0,1515
S3
0,1514
0,1514

Рыночные сигналы Bitlight Labs

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,12M
$5,17 M
$6,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
3-дневные активные покупки
$2,09 M
3-дневные активные продажи
$2,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,11M
7-дневные активные покупки
$3,08 M
7-дневные активные продажи
$2,97 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bitlight Labs

Чистый притокЦена LIGHTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LIGHT/USDT
$0,1509
$0,1509$0,1509
-2,26%
614.36K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LIGHT в USD

Сумма

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LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 0,1509 USD

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