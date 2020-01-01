Токеномика Libes Token (LIBS) Откройте для себя ключевую информацию о Libes Token (LIBS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Libes Token (LIBS) Libes - это платформа распределения NFT, созданная для расширения экономики и стоимости самого киберспорта. Официальный сайт: https://libes.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x187C303c6DC2E7237f0c02eD628FE4182a209309 Купить LIBS сейчас!

Токеномика и анализ цен Libes Token (LIBS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Libes Token (LIBS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00045 $ 0,00045 $ 0,00045 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000014 $ 0,0000014 $ 0,0000014 Узнайте больше о цене Libes Token (LIBS)

Токеномика Libes Token (LIBS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Libes Token (LIBS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIBS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIBS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIBS, изучите текущую цену LIBS!

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