Токеномика Logistic Fundamental (LF1)
Информация о Logistic Fundamental (LF1)
Проект глобальной дистрибуции LF (Logistic Fundamental) уделяет внимание существующей глобальной дистрибуции, в том числе рынку электронной коммерции, и стремится открыть новую эру на децентрализованном рынке электронной коммерции и глобальном рынке дистрибуции с использованием технологии блокчейн. Проект LF направлен на то, чтобы продвигать корейские товары в мире и стать центром безграничного глобального рынка электронной коммерции, служа связующим звеном для продвижения превосходных корейских товаров красоты/еды/моды для потребителей по всему миру.
Токеномика и анализ цен Logistic Fundamental (LF1)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Logistic Fundamental (LF1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Logistic Fundamental (LF1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Logistic Fundamental (LF1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LF1, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LF1.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LF1, изучите текущую цену LF1!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 LF1 = 0,002137 USD