Токеномика Logistic Fundamental (LF1) Откройте для себя ключевую информацию о Logistic Fundamental (LF1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Logistic Fundamental (LF1) Проект глобальной дистрибуции LF (Logistic Fundamental) уделяет внимание существующей глобальной дистрибуции, в том числе рынку электронной коммерции, и стремится открыть новую эру на децентрализованном рынке электронной коммерции и глобальном рынке дистрибуции с использованием технологии блокчейн. Проект LF направлен на то, чтобы продвигать корейские товары в мире и стать центром безграничного глобального рынка электронной коммерции, служа связующим звеном для продвижения превосходных корейских товаров красоты/еды/моды для потребителей по всему миру. Официальный сайт: https://www.lf-foundation.com/ Whitepaper: https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf Обозреватель блоков: https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60 Купить LF1 сейчас!

Токеномика и анализ цен Logistic Fundamental (LF1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Logistic Fundamental (LF1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 223 808,03 $ 223 808,03 $ 223 808,03 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002137 $ 0,002137 $ 0,002137 Узнайте больше о цене Logistic Fundamental (LF1)

Токеномика Logistic Fundamental (LF1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Logistic Fundamental (LF1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LF1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LF1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LF1, изучите текущую цену LF1!

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