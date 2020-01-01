Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по The White Bull, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по The White Bull, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о LEVI

Информация о цене LEVI

Что такое LEVI

Токеномика LEVI

Прогноз цен LEVI

История LEVI

Руководство по покупке LEVI

Конвертер валют LEVI в фиат

LEVI на споте

Фьючерсы LEVI USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ The White Bull (LEVI) за сегодня

Технический анализ The White Bull (LEVI) за сегодня

Страница анализа The White Bull предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LEVI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The White Bull ниже.

Изменение цены The White Bull (LEVI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0003621---13,91%+2,28%-87,93%
Узнайте больше о цене The White Bull

Рыночные сигналы The White Bull

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,00 M
$0,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала The White Bull

Чистый притокЦена LEVIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о The White Bull

Торгуйте The White Bull (LEVI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The White Bull в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LEVI/USD1
$0,0003655
$0,0003655$0,0003655
+3,13%
151.95M (USDT)
LEVI/USDT
$0,0003616
$0,0003616$0,0003616
+1,43%
148.71M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LEVI в USD

Сумма

LEVI
LEVI
USD
USD

1 LEVI = 0,0003621 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.