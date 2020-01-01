Токеномика Letit Trade (LETIT)

Токеномика Letit Trade (LETIT)

Откройте для себя ключевую информацию о Letit Trade (LETIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Letit Trade (LETIT)

Торговая платформа Letit - это онлайн-приложение для улучшения результатов торговли на финансовых рынках. Учет и анализ торговых операций помогает принимать обоснованные инвестиционные решения. Полезно для трейдеров всех уровней компетенции.

Официальный сайт:
https://letit.ai
Whitepaper:
https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE

Токеномика и анализ цен Letit Trade (LETIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Letit Trade (LETIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,95M
$ 1,95M$ 1,95M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 64,00M
$ 64,00M$ 64,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,04M
$ 3,04M$ 3,04M
Исторический максимум:
$ 0,25005
$ 0,25005$ 0,25005
Исторический минимум:
$ 0,024783436553700994
$ 0,024783436553700994$ 0,024783436553700994
Текущая цена:
$ 0,03042
$ 0,03042$ 0,03042

Токеномика Letit Trade (LETIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Letit Trade (LETIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LETIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LETIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LETIT, изучите текущую цену LETIT!

Как купить LETIT

Заинтересованы в добавлении Letit Trade (LETIT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LETIT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Letit Trade (LETIT)

Анализ истории цены LETIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LETIT

Хотите узнать, куда может двигаться LETIT? Наша страница прогноза цены LETIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.