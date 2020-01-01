Токеномика Letit Trade (LETIT) Откройте для себя ключевую информацию о Letit Trade (LETIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Letit Trade (LETIT) Торговая платформа Letit - это онлайн-приложение для улучшения результатов торговли на финансовых рынках. Учет и анализ торговых операций помогает принимать обоснованные инвестиционные решения. Полезно для трейдеров всех уровней компетенции. Официальный сайт: https://letit.ai Whitepaper: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Купить LETIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Letit Trade (LETIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Letit Trade (LETIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 64,00M $ 64,00M $ 64,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,04M $ 3,04M $ 3,04M Исторический максимум: $ 0,25005 $ 0,25005 $ 0,25005 Исторический минимум: $ 0,024783436553700994 $ 0,024783436553700994 $ 0,024783436553700994 Текущая цена: $ 0,03042 $ 0,03042 $ 0,03042 Узнайте больше о цене Letit Trade (LETIT)

Токеномика Letit Trade (LETIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Letit Trade (LETIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LETIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LETIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LETIT, изучите текущую цену LETIT!

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