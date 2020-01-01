Токеномика Ledgity (LDY) Откройте для себя ключевую информацию о Ledgity (LDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ledgity (LDY) Ledgity Yield - это инновационная финансовая платформа, призванная совершать революцию в способах получения дохода держателями стэйблкоинов. Используя активы реального мира (RWA), Ledgity Yield предлагает уникальный мост между безопасностью и стабильностью традиционных финансов (TradFi) и динамичными, всеохватывающими возможностями децентрализованных финансов (DeFi). Официальный сайт: http://www.ledgity.finance Whitepaper: https://docs.ledgity.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x482dF7483a52496F4C65AB499966dfcdf4DDFDbc Купить LDY сейчас!

Токеномика и анализ цен Ledgity (LDY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ledgity (LDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 75,00M $ 75,00M $ 75,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 700,50K $ 700,50K $ 700,50K Исторический максимум: $ 0,164 $ 0,164 $ 0,164 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00934 $ 0,00934 $ 0,00934 Узнайте больше о цене Ledgity (LDY)

Токеномика Ledgity (LDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ledgity (LDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LDY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LDY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LDY, изучите текущую цену LDY!

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