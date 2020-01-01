Токеномика Lion Cat (LCAT)

Токеномика Lion Cat (LCAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Lion Cat (LCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) — это мемкоин на Binance Smart Chain (BSC), оснащенный инструментами, работающими на базе искусственного интеллекта, такими как прогнозирование цен, создание мемов и чат-боты. Вдохновленный "Leo", кошкой, мечтающей о космосе, LCAT обеспечивает безопасность и прозрачность благодаря отозванному контракту и автоматической вестинга токенов.

Официальный сайт:
https://lioncat.meme
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0

Токеномика и анализ цен Lion Cat (LCAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lion Cat (LCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,95M
$ 11,95M$ 11,95M
Общее предложение:
$ 600,00M
$ 600,00M$ 600,00M
Оборотное предложение:
$ 424,50M
$ 424,50M$ 424,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,90M
$ 16,90M$ 16,90M
Исторический максимум:
$ 0,12618
$ 0,12618$ 0,12618
Исторический минимум:
$ 0,016302083464883713
$ 0,016302083464883713$ 0,016302083464883713
Текущая цена:
$ 0,02816
$ 0,02816$ 0,02816

Токеномика Lion Cat (LCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lion Cat (LCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LCAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LCAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LCAT, изучите текущую цену LCAT!

Как купить LCAT

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История цены Lion Cat (LCAT)

Анализ истории цены LCAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LCAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.