Токеномика Lion Cat (LCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Lion Cat (LCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lion Cat (LCAT) LCAT (Lion Cat) — это мемкоин на Binance Smart Chain (BSC), оснащенный инструментами, работающими на базе искусственного интеллекта, такими как прогнозирование цен, создание мемов и чат-боты. Вдохновленный "Leo", кошкой, мечтающей о космосе, LCAT обеспечивает безопасность и прозрачность благодаря отозванному контракту и автоматической вестинга токенов. Официальный сайт: https://lioncat.meme Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Купить LCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Lion Cat (LCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lion Cat (LCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,95M $ 11,95M $ 11,95M Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 424,50M $ 424,50M $ 424,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,90M $ 16,90M $ 16,90M Исторический максимум: $ 0,12618 $ 0,12618 $ 0,12618 Исторический минимум: $ 0,016302083464883713 $ 0,016302083464883713 $ 0,016302083464883713 Текущая цена: $ 0,02816 $ 0,02816 $ 0,02816 Узнайте больше о цене Lion Cat (LCAT)

Токеномика Lion Cat (LCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lion Cat (LCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LCAT, изучите текущую цену LCAT!

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