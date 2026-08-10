Технический анализ CF Large Cap Index (LCAP) за сегодня
Изменение цены CF Large Cap Index (LCAP)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$5,313
|--
|+1,80%
|-1,62%
|-23,50%
Поток капитала CF Large Cap Index
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,00 M
|5,31
|2026-08-09
|$0,00 M
|5,31
|2026-08-08
|$0,00 M
|5,31
|2026-08-07
|$0,00 M
|5,39
|2026-08-06
|$0,00 M
|5,34
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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