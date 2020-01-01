Токеномика Lybra Finance (LBR)

Токеномика Lybra Finance (LBR)

Откройте для себя ключевую информацию о Lybra Finance (LBR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lybra Finance (LBR)

The Lybra Protocol — это новаторский децентрализованный протокол, призванный обеспечить стабильность в изменчивом мире криптовалют. Построенный на LSD (Liquid Staking Derivatives), протокол первоначально использует в качестве своих основных компонентов выпущенные Lido Finance ETH proof-of-stake и stETH, а в будущем планируется поддерживать дополнительные активы LSD.

Официальный сайт:
https://lybra.finance/
Whitepaper:
https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05

Токеномика и анализ цен Lybra Finance (LBR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lybra Finance (LBR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,95M
$ 2,95M$ 2,95M
Исторический максимум:
$ 9
$ 9$ 9
Исторический минимум:
$ 0,012482092590792422
$ 0,012482092590792422$ 0,012482092590792422
Текущая цена:
$ 0,0295
$ 0,0295$ 0,0295

Токеномика Lybra Finance (LBR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lybra Finance (LBR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LBR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LBR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBR, изучите текущую цену LBR!

Как купить LBR

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История цены Lybra Finance (LBR)

Анализ истории цены LBR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LBR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.