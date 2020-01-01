Токеномика Lybra Finance (LBR) Откройте для себя ключевую информацию о Lybra Finance (LBR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lybra Finance (LBR) The Lybra Protocol — это новаторский децентрализованный протокол, призванный обеспечить стабильность в изменчивом мире криптовалют. Построенный на LSD (Liquid Staking Derivatives), протокол первоначально использует в качестве своих основных компонентов выпущенные Lido Finance ETH proof-of-stake и stETH, а в будущем планируется поддерживать дополнительные активы LSD. Официальный сайт: https://lybra.finance/ Whitepaper: https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 Купить LBR сейчас!

Токеномика и анализ цен Lybra Finance (LBR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lybra Finance (LBR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,95M $ 2,95M $ 2,95M Исторический максимум: $ 9 $ 9 $ 9 Исторический минимум: $ 0,012482092590792422 $ 0,012482092590792422 $ 0,012482092590792422 Текущая цена: $ 0,0295 $ 0,0295 $ 0,0295 Узнайте больше о цене Lybra Finance (LBR)

Токеномика Lybra Finance (LBR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lybra Finance (LBR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LBR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LBR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBR, изучите текущую цену LBR!

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