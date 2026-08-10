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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Solayer, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Solayer, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Solayer (LAYER) за сегодня

Технический анализ Solayer (LAYER) за сегодня

Страница анализа Solayer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LAYER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Solayer ниже.

Изменение цены Solayer (LAYER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06087--+2,92%-9,87%-46,91%
Узнайте больше о цене Solayer

Технические индикаторы Solayer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Solayer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 4
Покупка 12
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 2Покупка 5
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06079
0,06079
R2
0,06079
0,06078
R1
0,06078
0,06078
PP
0,06078
0,06078
S1
0,06077
0,06077
S2
0,06077
0,06077
S3
0,06076
0,06077

Рыночные сигналы Solayer

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,70 M
$1,87 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,07 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Solayer

Чистый притокЦена LAYERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,06
2026-08-09-$0,03 M0,06
2026-08-08-$0,01 M0,06
2026-08-07-$0,01 M0,06
2026-08-06-$0,01 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LAYER/USDT
$0,06089
$0,06089$0,06089
-0,33%
1.05M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LAYER в USD

Сумма

LAYER
LAYER
USD
USD

1 LAYER = 0,06087 USD

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