Токеномика LanLan Cat (LANLAN) Откройте для себя ключевую информацию о LanLan Cat (LANLAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LanLan Cat (LANLAN) Оранжевый – это новый кот! Официальный сайт: https://lanlancat.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xEccA809227d43B895754382f1fd871628d7E51FB Купить LANLAN сейчас!

Токеномика и анализ цен LanLan Cat (LANLAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LanLan Cat (LANLAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 8,89B $ 8,89B $ 8,89B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 297,78K $ 297,78K $ 297,78K Исторический максимум: $ 0,003587 $ 0,003587 $ 0,003587 Исторический минимум: $ 0,001068168853168672 $ 0,001068168853168672 $ 0,001068168853168672 Текущая цена: $ 0,0000335 $ 0,0000335 $ 0,0000335 Узнайте больше о цене LanLan Cat (LANLAN)

Токеномика LanLan Cat (LANLAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LanLan Cat (LANLAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LANLAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LANLAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LANLAN, изучите текущую цену LANLAN!

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