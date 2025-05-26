Что такое The Real Goal (LANDSOL)

$LAND – это токен, посвященный теме «владения землей» и подчеркивающий, что «владение землей – это высшая ценность». Он подчеркивает нехватку и ценность земли в долгосрочной перспективе, а повествование, возможно, вдохновленное $HOUSE, продвигает идею держать землю, а не продавать ее.

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The Real Goal Прогноз Цены

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LANDSOL на местную валюту

1 LANDSOL к VND ₫ 4.7358927 1 LANDSOL к AUD A$ 0.000284438 1 LANDSOL к GBP ￡ 0.000134831 1 LANDSOL к EUR € 0.000160689 1 LANDSOL к USD $ 0.0001847 1 LANDSOL к MYR RM 0.000777587 1 LANDSOL к TRY ₺ 0.007199606 1 LANDSOL к JPY ¥ 0.026373313 1 LANDSOL к RUB ₽ 0.014729825 1 LANDSOL к INR ₹ 0.015725358 1 LANDSOL к IDR Rp 2.979031841 1 LANDSOL к PHP ₱ 0.010236074 1 LANDSOL к EGP ￡E. 0.00919806 1 LANDSOL к BRL R$ 0.001045402 1 LANDSOL к CAD C$ 0.000253039 1 LANDSOL к BDT ৳ 0.022535247 1 LANDSOL к NGN ₦ 0.292245269 1 LANDSOL к UAH ₴ 0.007690908 1 LANDSOL к VES Bs 0.0173618 1 LANDSOL к PKR Rs 0.0520854 1 LANDSOL к KZT ₸ 0.094137896 1 LANDSOL к THB ฿ 0.00602122 1 LANDSOL к TWD NT$ 0.005528071 1 LANDSOL к AED د.إ 0.000677849 1 LANDSOL к CHF Fr 0.000151454 1 LANDSOL к HKD HK$ 0.001446201 1 LANDSOL к MAD .د.م 0.001695546 1 LANDSOL к MXN $ 0.003555475

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