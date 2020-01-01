Токеномика LAKE (LAK3) Откройте для себя ключевую информацию о LAKE (LAK3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LAKE (LAK3) LAKE – это новаторский проект реальных активов (RWA), пересматривающий принципы работы глобальной экономики водных ресурсов. LAKE использует технологию блокчейн, чтобы пригласить более 8 миллиардов пассивных потребителей к участию и пользованию преимуществами реформированной экономики воды. С помощью своей экосистемы RWA LAKE соединяет источники воды непосредственно с потребителями и предприятиями посредством решений на основе блокчейна, способствуя прозрачности, доступности и новым финансовым возможностям для всех заинтересованных сторон. Официальный сайт: https://lak3.io/ Whitepaper: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Купить LAK3 сейчас!

Токеномика и анализ цен LAKE (LAK3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LAKE (LAK3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 231,71M $ 231,71M $ 231,71M Исторический максимум: $ 1,6 $ 1,6 $ 1,6 Исторический минимум: $ 0,19592064264773057 $ 0,19592064264773057 $ 0,19592064264773057 Текущая цена: $ 0,2439 $ 0,2439 $ 0,2439 Узнайте больше о цене LAKE (LAK3)

Токеномика LAKE (LAK3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LAKE (LAK3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAK3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAK3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAK3, изучите текущую цену LAK3!

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