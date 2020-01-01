Токеномика LABUBU (LABUBUETH) Откройте для себя ключевую информацию о LABUBU (LABUBUETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LABUBU (LABUBUETH) Коллекционная игрушка IP под брендом Pop Mart, которая стала мировой сенсацией. Официальный сайт: https://labubu.gg/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xABC930fdD6bCBBC2b5ae0d338138A025ec12eE55 Купить LABUBUETH сейчас!

Токеномика и анализ цен LABUBU (LABUBUETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LABUBU (LABUBUETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 291,90K $ 291,90K $ 291,90K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 291,90K $ 291,90K $ 291,90K Исторический максимум: $ 0,013821 $ 0,013821 $ 0,013821 Исторический минимум: $ 0,004758377569586993 $ 0,004758377569586993 $ 0,004758377569586993 Текущая цена: $ 0,0002919 $ 0,0002919 $ 0,0002919 Узнайте больше о цене LABUBU (LABUBUETH)

Токеномика LABUBU (LABUBUETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LABUBU (LABUBUETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LABUBUETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LABUBUETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LABUBUETH, изучите текущую цену LABUBUETH!

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