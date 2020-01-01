Токеномика Kwenta (KWENTA) Откройте для себя ключевую информацию о Kwenta (KWENTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kwenta (KWENTA) Kwenta — это децентрализованная платформа для торговли деривативами, работающая на Optimism, предлагающая синтетические активы в реальном мире и в сети с использованием возможностей протокола Synthetix. Официальный сайт: https://kwenta.io/ Whitepaper: https://docs.kwenta.io/ Обозреватель блоков: https://optimistic.etherscan.io/token/0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b Купить KWENTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Kwenta (KWENTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kwenta (KWENTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,02M $ 4,02M $ 4,02M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 431,81K $ 431,81K $ 431,81K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 813,36 $ 813,36 $ 813,36 Исторический минимум: $ 7,175762743891336 $ 7,175762743891336 $ 7,175762743891336 Текущая цена: $ 9,308 $ 9,308 $ 9,308 Узнайте больше о цене Kwenta (KWENTA)

Токеномика Kwenta (KWENTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kwenta (KWENTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KWENTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KWENTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KWENTA, изучите текущую цену KWENTA!

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