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Технический анализ Keeta (KTA) за сегодня

Технический анализ Keeta (KTA) за сегодня

Страница анализа Keeta предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KTA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Keeta ниже.

Изменение цены Keeta (KTA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0974---5,17%-19,44%-24,91%
Узнайте больше о цене Keeta

Поток капитала Keeta

Чистый притокЦена KTAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,10
2026-08-09$0,11 M0,10
2026-08-08-$0,03 M0,09
2026-08-07-$0,08 M0,09
2026-08-06-$0,04 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KTA/USDT
$0,0974
$0,0974$0,0974
+0,30%
631.30K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KTA в USD

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KTA
KTA
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USD

1 KTA = 0,0974 USD

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