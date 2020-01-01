Токеномика Krayon Network (KRY)

Токеномика Krayon Network (KRY)

Откройте для себя ключевую информацию о Krayon Network (KRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Krayon Network (KRY)

Krayon Network – это платформа для инвестиций в искусство, использующая технологии блокчейна и искусственного интеллекта. Krayon позволяет художникам, инвесторам, галереям и администраторам по всему миру демонстрировать и обменивать свои произведения искусства, а также оценивать свои коллекции, что в конечном итоге приведет к созданию эффективной и простой в использовании системы определения стоимости произведений искусства. Применяя блокчейн, Krayon Network создает децентрализованную среду. Все предметы изобразительного искусства в Krayon Network методично заносятся в блокчейн. Анонимность, прозрачность и ликвидность гарантированы, а оценка, аутентификация и информационная асимметрия могут быть решены.

Официальный сайт:
https://krayon.network/
Whitepaper:
https://krayon-network.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x24cb4fa380c97a4d9de1b21b48a1b4b69bedceef

Токеномика и анализ цен Krayon Network (KRY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Krayon Network (KRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 5,35
$ 5,35$ 5,35
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,000025
$ 0,000025$ 0,000025

Токеномика Krayon Network (KRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Krayon Network (KRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KRY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KRY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRY, изучите текущую цену KRY!

Как купить KRY

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История цены Krayon Network (KRY)

Анализ истории цены KRY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KRY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.