Токеномика Krayon Network (KRY) Откройте для себя ключевую информацию о Krayon Network (KRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Krayon Network (KRY) Krayon Network – это платформа для инвестиций в искусство, использующая технологии блокчейна и искусственного интеллекта. Krayon позволяет художникам, инвесторам, галереям и администраторам по всему миру демонстрировать и обменивать свои произведения искусства, а также оценивать свои коллекции, что в конечном итоге приведет к созданию эффективной и простой в использовании системы определения стоимости произведений искусства. Применяя блокчейн, Krayon Network создает децентрализованную среду. Все предметы изобразительного искусства в Krayon Network методично заносятся в блокчейн. Анонимность, прозрачность и ликвидность гарантированы, а оценка, аутентификация и информационная асимметрия могут быть решены. Официальный сайт: https://krayon.network/ Whitepaper: https://krayon-network.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x24cb4fa380c97a4d9de1b21b48a1b4b69bedceef Купить KRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Krayon Network (KRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Krayon Network (KRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,35 $ 5,35 $ 5,35 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000025 $ 0,000025 $ 0,000025 Узнайте больше о цене Krayon Network (KRY)

Токеномика Krayon Network (KRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Krayon Network (KRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRY, изучите текущую цену KRY!

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