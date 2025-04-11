Что такое Krayon Network (KRY)

Krayon Network – это платформа для инвестиций в искусство, использующая технологии блокчейна и искусственного интеллекта. Krayon позволяет художникам, инвесторам, галереям и администраторам по всему миру демонстрировать и обменивать свои произведения искусства, а также оценивать свои коллекции, что в конечном итоге приведет к созданию эффективной и простой в использовании системы определения стоимости произведений искусства. Применяя блокчейн, Krayon Network создает децентрализованную среду. Все предметы изобразительного искусства в Krayon Network методично заносятся в блокчейн. Анонимность, прозрачность и ликвидность гарантированы, а оценка, аутентификация и информационная асимметрия могут быть решены.

Krayon Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Krayon Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Krayon Network Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Krayon Network, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена KRY в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Krayon Network.

История цен Krayon Network

Отслеживание траектории движения цены KRY дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории KRY в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Krayon Network.

Как купить Krayon Network (KRY)

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KRY на местную валюту

1 KRY к VND ₫ 10,207.6821 1 KRY к AUD A$ 0.632979 1 KRY к GBP ￡ 0.302556 1 KRY к EUR € 0.350328 1 KRY к USD $ 0.3981 1 KRY к MYR RM 1.759602 1 KRY к TRY ₺ 15.151686 1 KRY к JPY ¥ 57.139293 1 KRY к RUB ₽ 33.129882 1 KRY к INR ₹ 34.268448 1 KRY к IDR Rp 6,634.997346 1 KRY к KRW ₩ 565.481145 1 KRY к PHP ₱ 22.763358 1 KRY к EGP ￡E. 20.42253 1 KRY к BRL R$ 2.332866 1 KRY к CAD C$ 0.549378 1 KRY к BDT ৳ 48.381093 1 KRY к NGN ₦ 635.940864 1 KRY к UAH ₴ 16.48134 1 KRY к VES Bs 28.2651 1 KRY к PKR Rs 111.635202 1 KRY к KZT ₸ 205.734099 1 KRY к THB ฿ 13.324407 1 KRY к TWD NT$ 12.886497 1 KRY к AED د.إ 1.461027 1 KRY к CHF Fr 0.322461 1 KRY к HKD HK$ 3.085275 1 KRY к MAD .د.م 3.70233 1 KRY к MXN $ 8.093373

Источники Krayon Network

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