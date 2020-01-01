Токеномика Kromatika (KROM) Откройте для себя ключевую информацию о Kromatika (KROM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kromatika (KROM) Kromatika Finance — это децентрализованная биржа (DEX), основанная на Uniswap и Chainlink, предлагающая своим пользователям инновационный и более удобный торговый опыт. Официальный сайт: https://kromatika.finance Whitepaper: https://docs.kromatika.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 Купить KROM сейчас!

Токеномика и анализ цен Kromatika (KROM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kromatika (KROM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 637,19K $ 637,19K $ 637,19K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 80,28M $ 80,28M $ 80,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 793,70K $ 793,70K $ 793,70K Исторический максимум: $ 0,09099 $ 0,09099 $ 0,09099 Исторический минимум: $ 0,005198061460515617 $ 0,005198061460515617 $ 0,005198061460515617 Текущая цена: $ 0,007937 $ 0,007937 $ 0,007937 Узнайте больше о цене Kromatika (KROM)

Токеномика Kromatika (KROM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kromatika (KROM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KROM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KROM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KROM, изучите текущую цену KROM!

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