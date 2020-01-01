Токеномика Kromatika (KROM)

Токеномика Kromatika (KROM)

Откройте для себя ключевую информацию о Kromatika (KROM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kromatika (KROM)

Kromatika Finance — это децентрализованная биржа (DEX), основанная на Uniswap и Chainlink, предлагающая своим пользователям инновационный и более удобный торговый опыт.

Официальный сайт:
https://kromatika.finance
Whitepaper:
https://docs.kromatika.finance/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789

Токеномика и анализ цен Kromatika (KROM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kromatika (KROM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 637,19K
$ 637,19K$ 637,19K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 80,28M
$ 80,28M$ 80,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 793,70K
$ 793,70K$ 793,70K
Исторический максимум:
$ 0,09099
$ 0,09099$ 0,09099
Исторический минимум:
$ 0,005198061460515617
$ 0,005198061460515617$ 0,005198061460515617
Текущая цена:
$ 0,007937
$ 0,007937$ 0,007937

Токеномика Kromatika (KROM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kromatika (KROM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KROM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KROM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KROM, изучите текущую цену KROM!

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История цены Kromatika (KROM)

Анализ истории цены KROM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KROM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.