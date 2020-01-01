Токеномика KriptoKoin (KRIPTO) Откройте для себя ключевую информацию о KriptoKoin (KRIPTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KriptoKoin (KRIPTO) KRIPTO является официальным токеном экосистемы новостного сайта Kriptokoin.com. KRIPTO стремится объединить сообщество и последователей Kriptokoin.com в технологии блокчейн. Официальный сайт: https://kriptokoin.com/ Whitepaper: https://www.bitci.com/en/projects/KRIPTO/ Обозреватель блоков: https://bitciexp.bitcichain.com/token/0xcb2263b182131DbB9824Bf406c8F8AcB65B54808/token-holders Купить KRIPTO сейчас!

Токеномика и анализ цен KriptoKoin (KRIPTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KriptoKoin (KRIPTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 157,54K $ 157,54K $ 157,54K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 5,42B $ 5,42B $ 5,42B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,91M $ 2,91M $ 2,91M Исторический максимум: $ 0,00095 $ 0,00095 $ 0,00095 Исторический минимум: $ 0,000032211452194869 $ 0,000032211452194869 $ 0,000032211452194869 Текущая цена: $ 0,00002907 $ 0,00002907 $ 0,00002907 Узнайте больше о цене KriptoKoin (KRIPTO)

Токеномика KriptoKoin (KRIPTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KriptoKoin (KRIPTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KRIPTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KRIPTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRIPTO, изучите текущую цену KRIPTO!

Как купить KRIPTO Заинтересованы в добавлении KriptoKoin (KRIPTO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KRIPTO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KRIPTO на MEXC прямо сейчас!

История цены KriptoKoin (KRIPTO) Анализ истории цены KRIPTO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KRIPTO прямо сейчас!

Прогноз цены KRIPTO Хотите узнать, куда может двигаться KRIPTO? Наша страница прогноза цены KRIPTO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KRIPTO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!