Токеномика KriptoKoin (KRIPTO)

Токеномика KriptoKoin (KRIPTO)

Откройте для себя ключевую информацию о KriptoKoin (KRIPTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KriptoKoin (KRIPTO)

KRIPTO является официальным токеном экосистемы новостного сайта Kriptokoin.com. KRIPTO стремится объединить сообщество и последователей Kriptokoin.com в технологии блокчейн.

Официальный сайт:
https://kriptokoin.com/
Whitepaper:
https://www.bitci.com/en/projects/KRIPTO/
Обозреватель блоков:
https://bitciexp.bitcichain.com/token/0xcb2263b182131DbB9824Bf406c8F8AcB65B54808/token-holders

Токеномика и анализ цен KriptoKoin (KRIPTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KriptoKoin (KRIPTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 157,54K
$ 157,54K$ 157,54K
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 5,42B
$ 5,42B$ 5,42B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,91M
$ 2,91M$ 2,91M
Исторический максимум:
$ 0,00095
$ 0,00095$ 0,00095
Исторический минимум:
$ 0,000032211452194869
$ 0,000032211452194869$ 0,000032211452194869
Текущая цена:
$ 0,00002907
$ 0,00002907$ 0,00002907

Токеномика KriptoKoin (KRIPTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KriptoKoin (KRIPTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KRIPTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KRIPTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRIPTO, изучите текущую цену KRIPTO!

Как купить KRIPTO

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История цены KriptoKoin (KRIPTO)

Анализ истории цены KRIPTO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KRIPTO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.