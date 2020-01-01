Токеномика Koyo (KOY) Откройте для себя ключевую информацию о Koyo (KOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Koyo (KOY) Koyo может стать ведущей платформой бессрочных торговых и финансовых услуг в сети Shibarium. Официальный сайт: https://koyotoken.com/ Whitepaper: https://medium.com/@KintaroStrength Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x198065e69a86cb8a9154b333aad8efe7a3c256f8 Купить KOY сейчас!

Токеномика и анализ цен Koyo (KOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koyo (KOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 337.20K $ 337.20K $ 337.20K Исторический максимум: $ 0.02501 $ 0.02501 $ 0.02501 Исторический минимум: $ 0.000001132856457119 $ 0.000001132856457119 $ 0.000001132856457119 Текущая цена: $ 0.0003372 $ 0.0003372 $ 0.0003372 Узнайте больше о цене Koyo (KOY)

Токеномика Koyo (KOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Koyo (KOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOY, изучите текущую цену KOY!

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